Talv on käes ning sellega toime tulemiseks tuleb ennast vastavalt riietada. Moeekspertide sõnul on sellel talvel üks ülerõivas teistest kõvasti trendikam.

Ülerõivaste maailmas on sel hooajal kõige populaarsemaks osutunud üks selline rõivaese, mille puhul ilmselt keegi poleks osanud arvata, et sellest kunagi mingisugune trendiröögatus saab.

Nimelt kirjutavad eksperdid moeportaalis Who What Wear, et sulejopest on saanud sel talvel tõeline hitt ning nõudlus nende järgi on nii suur, et paremad ostetakse poodidest hetkega ära.

Näiteks teatas maailma suurim online-portaal Lyst, et oktoobrikuus kasvas nõudlus sulejopede järgi 280 protsenti ning kliendid olid nõus sellise jope eest käima välja üle 1000 euro.

Kõige populaarsemad on oversize-tüüpi sulejoped ehk siis sellised, mille puhul jääb mulje, et kandja on endale XL-suuruses jope selga pannud ehkki tegelikult ta seda suurust kandma ei peaks.