Kui Keskerakond valitsusse pääseks, tuleks neile jagada ka ministrikohti. Kes võiks ministritoolile istuda? Keskerakonna pingil on võimalikke pretendente palju. Sealhulgas oleks see näiteks Jüri Ratasele ja Kadri Simsonile esimene kord ministrivõimu kanda, aga Mailis Reps on aastate eest olnud haridus- ja teadusminister.

Teema on praeguses olukorras tundlik – enne võitu ju trofeesid ei jagata. Fraktsiooni esimees Kadri Simson sõnas eile Õhtulehele, et olukorras, kus peaminister on veel umbusaldamata, keegi uue valitsuse koosseisu üle ei spekuleeri.

KULDNE KOLMIK: Jüri Ratas, Kadri Simson (keskel) ja Mailis Reps on nüüd Keskerakonna eesotsas. Kui Keskerakond valitsusse pääseks, jaguks ministriportfelle ilmselt neile kõigile. Ent küsimärgiks on, kes mis ametikohale. (Alar Truu)

Samas on selge, et Ratase liitlasena oleks ilmselt just Simson üks neist, kes valitsuses ministriks saaks. Mullu septembris Keskerakonna juhiks pürgides sõnas Simson "Radarile", et on ammu sisimas valmis peaministriks saama: "Ma olen mitu aastat selleks valmis olnud."

Samas nüüd sai Keskerakonna esimeheks hoopis Jüri Ratas, kes ütles kongressi järel ajakirjanikele, et Tallinna linnapea koht pole see, mida ta ihkab. "Ma olen välja öelnud, et üldiselt ei pea ma õigeks, et erakonna esimees tegutseb kohalikul tasandil, pigem ikka riigikogu ja valitsuse tasandil."