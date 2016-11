Valitsuskriis meenutab kaevikusõda, kus aegajalt nina välja pistetakse, ent siis taas maa alla tõmbutakse. Taavi Rõivas on IRLi ja sotside peale pahane, ent tüliõunaks võib olla ennekõike just tema isiklikult.

RASKED AJAD: Taavi Rõivas on tuntud enesekindla päikesepoisina, aga praegu on tema ümber pehmelt öeldes pilvine. Valitsuskoalitsioon võib praeguste märkide kohaselt peatselt laguneda. (Alar Truu)

Tavapäraselt alati naeratav ja enesekindel Taavi Rõivas oli eile hoopis teistsuguses tujus. Kell 15 algas riigikogu istung, kus opositsioon esitas tema vastu umbusaldusavalduse.

Enne seda keeldus ta ajakirjanikele pikemaid kommentaare jagamast, toonitades vaid napilt, et praeguse olukorra taga on IRL ja sotsid ning Reformierakond tahaks liitu hoida. Keskerakonnaga reformikad Rõivase väitel kohtunud polnud. "Partnerid on tüli norinud," viitas ta ka hilisemas intervjuus.

Segaduse taustal sai särada Keskerakond, kes esitas Rõivase-vastase umbusaldusavalduse. Senine praktika on näidanud, et hääletamiseks läheb samal päeval, ent selle otsuse langetab valitsus. Siin tõmbasid IRL ja sotsid Rõivasel taas vaiba jalge alt.