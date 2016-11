Mismoodi käib talvine teehooldus? Raske veok loksub aeglaselt läbi teekonaruste, kiirust napilt 30. Kastis on seitse tonni soola – kõik see kulub ühe ringiga ära, aeg-ajalt tuleb puudugi.

"Sahk on ees, puistur taga," tutvustab Märt töövahendit. Ta töötab teehooldusmasinal juba kümnendat talve. Märt keerab lund lükates rooli, liigutab kange, vaatab peeglitesse, viskab pilgu ekraanile ja muudab saha laiust. Käib kerge kolksatus ja kabiiniaknast on näha kaht valget sarve, mis tähistavad sahaotsi. On tunda kerget survet: lükatav lumevall muudkui kasvab.

Märt selgitab, et teede eest hoolitsetakse erinevalt. Kui kõige rohkem kasutatakse lumetõrjeks soola, siis tõusudele puistatakse ka graniitkillustikku. Tõusude ja suuremate teede eest hoolitsemine ongi kõige tähtsam.

"Väiksemad teed tulevad siis, kui põhimaanteed on juba hooldatud," ütleb ta ja naerab, et kui väljas sajab lund, on töödega juba hilinetud.