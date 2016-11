Esimesena koridori sisenenud Antonina tundis valu, vajudes kokku ruumis, mis juhtunuga seotud. Ravitseja palus abi tulelt ja pakkus, et tegu oli mõrvaga. Kuigi ruumist leiti tõepoolest surnud inimene, ei olnud see mõrv ega ka enesetapp.

14 aastat tagasi märtsis märkas üks telemaja töötaja tööle tulles, et põrandad on märjad. Üks uks oli kinni ja midagi selle ees. Kui ta ukse jõuga lahti surus, märkas ta, et lagi on alla kukkunud. "Uksepraost oli näha, et põrandal lebas inimene," rääkis mees. Kui uks lahti saadi, selgus, et põrandal lebas surnud kolleeg Jura.

Detaile juhtunu osas avas ka Haldjapiiga, kes mainis, et enne õnnetust toimus pidu. Ta küll pingutas, ent rohkem detaile samuti avada ei suutnud.

Saatuslik õhtu algas tõepoolest lõbusat, sest tähistati uut algust – Jura pidi minema uude töökohta. Pidu peeti koridori lõpus asuvas saunaruumis. Ühel hetkel läks Jura seltskonna juurest ühte ruumi pikutama.

"Näen, et midagi juhtus meesterahvaga. Tal hakkas paha ja viskas pikali. Ta tahtis kellelegi helistada. Ja ta suri külili," rääkis Vladimir. "Talle kukkus midagi peale."

Tõepoolest – ruumi lagi oli alla kukkunud ja uks ei tulnud seetõttu lahti.

Selgeltnägija Jelena keskendus samuti väiksele ruumile. "Kõris on tunne, et ei saa rääkida," rääkis naine ja lisas, et näeb kraani.

Just torudes oligi tuum, sest lõhkes laes olev kuumaveetoru, ripplagi valgus vett täis ning kukkus ruumis maganud Jurale peale. Laest tulvas tulist vett ning Jura kees elusalt ära.