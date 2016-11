Fotot kallistamisest pidavat olema kõlbmatu eelkõige lisada naisterahval, sest kui suhe fotol oleva mehega ei lõppema peaks, ei pruugi antud foto olla teistele meesterahvastele talutav. Samas on Süüria eripiirkondades fotode lisamisreegleid veelgi, milleks ühes piirkonnas on taunitav lisada pilte, mis näitavad isiku sotsiaalset või haridusliku tausta. Teisalt võib olla keelatud lisada pilte sõprade ja pere ringis või fotosid, mis näitavad sinu uskumusi ja mõtteid. Alma Hassoun (Süüria).

Tantsuvideo pulmast.

Paari aasta eest levis Pakistanis foto pulmast, kus väike hulk mehi ja naisi rõõmsalt pulmas plaksutasid ning muusikale kaasa laulsid, peale mida kaks meesterahvast ka tantsimiseks püsti tõusid. Antud video said aga pulmalistele saatuslikuks ning nad hukati, sest antud kultuuris olevat tabu naistel ja meestel taolisel kujul koos aega veeta. Kergema režiimiga osariikides Pakistanis lülitatakse aga peo ajaks kaamera välja, et teadlikult ükski video sotsiaalmeediasse levida ei saaks. Amber Shamsi (Pakistan).

Suhtes staatuse määramine.

Kuna Iraanis on kooselu siiani ilma abieluta keelatud, siis võib selle avalik näitamine viia ka karistuseni. Reporteri sõnul on hetkel vahistatud mitmeid kesklassi noori, kes on leidnud Tinder äpi teel suhte ning muutnud seetõttu regulaarselt enda Facebooki staatust. Sahar Zand (Iraan).

"Duckface" enekas.

Kuigi võib naisterahvas saada pardinäoga foto eest meesterahvastelt rohkeid meeldimismärke, siis võib antud foto üles riputamine kahjustada tema perekondlike suhteid. Pardinäo foto lisamine sotsiaalmeediasse on naisterahvana aktsepteeritud vaid siis, kui tegemist on antud riigis tuntud isikuga. Sayeda Akter (Bangladesh).

Seksuaalne enekas.

Kuna naine on Afganistanis siiani kui "au-paketi" üheks osaks, siis on endast seksuaalse foto lisamine sotsiaalmeediasse sealses piirkonnas tabuks. Nimelt on väga tavaline Afganistanis pöörata naisterahva riietusele suuremat tähelepanu. Tavaliselt peab olema naine selleks ääretult julge, et väljaspool kodu ilma pearätita ringi käia.