Tipp-parodist kiitis linna head joogivett ja jagas põsemusisid.

Õhus on tunda ootust ja ärevust. Ja siis see algab: elusuuruses Maksim Galkin seisab laval ja tervitab selges eesti keeles peamiselt vene keelt kõnelevat Jõhvi rahvast. Pühapäeval Jõhvi kontserdimajas toimunud Maksim Galkini huumoriprogrammis "Üks kõigi eest" kulus parodistil vaid mõnikümmend sekundit, et saalitäie rahva imetlus ja tähelepanu kätte saada.

Galkin oli just Jõhvi kontserdimajja saabunud. Etenduse alguseni oli aega viisteist minutit. Pilke püüdsid daamide tualetid ja ägedad soengud – Jõhvi ilusalongides on vist tööl Eesti kõige parema käega juuksurid. Õhus hõljus peente parfüümide segu.

KAKS TUNDI püstijalu: Maksim Galkini huumoriprogramm Jõhvi kontserdimajas kestis täpselt kaks tundi, ilma vaheajata. Laval olnud toolil ei võtnud seal parodist korrakski istet ning tulistas vaimukusi kohati ülehelikiirusel. (Aldo Luud)

Eriline kontserdimaja ja eriline publik. Lugupidamine artisti ja iseenda suhtes. Jõhvi inimesed särasid ja see sära pani mõtlema: huvitav, miks käiakse Tartu teatrites isegi esietendusel sageli vabaajariietuses, nagu oleks tegu spordivõistlusega?