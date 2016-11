Valkude perekond jagas eile oma abielukogemusi.

"Mina olen temperamentne ja käratan sellepärast vahel kõvemini, kui sobib. Marsin oma tuppa ja… Viie minuti pärast saan aru, mis mõttetu asja pärast ärritusin. Siis lähen ja teen mõne lolli tembu, mis peale Marika vaatab: kas see on tõesti 80aastane?" Heinz Valk leiab, et kui tõusvale tülile kohe naljaga joon peale tõmmata, siis sumbub see juba eos ja sulnis pereidüll on täiesti saavutatav.

Eile õpetajate majas toimunud isadepäevakonverentsil "Issi ja emme, miks te enam ei kallista?" rääkisid Heinz ja Marika Valk, kuidas neil on õnnestunud hoida oma abielu värske ja õnnelikuna juba 35 aastat. Teemapüstitus, millele staažikas paar pidi vastuse leidma, oli: "Miks me ikka veel abielus oleme?"

"Mul vedas, kuna leidsin õige mehe," tõdes Marika. Samas nentis ta, et kuigi nende suhe Heinziga areneb ja püsib lihtsalt ning loomulikult, on selles siiski omajagu müstikat. "Kui see oleks nii lihtne, oleks ta ju kõigil olemas."