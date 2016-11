Septembris haridus- ja teadusministri kohale asunud reformierakondlane Maris Lauri mõtiskles oma Facebooki seinal valitsuskriisist ja tunnistas, et on segaduses, kuna ei saa aru, millest IRL vasakpoolsetega koostööd tehes loobuma peab.

"Ma üldiselt ei ole tahtnud poliitilistel teemadel avalikult sõna võtta. Aga nüüd on raske mõtteid endale hoida. Lihtsalt ei saa aru!

Tundub, et veel mõned tunnid tagasi erinevates (sotsiaal)meediakanalites valitsenud ootusärevus - et kas tehakse ära ja kuidas - on tasapisi hakanud asenduma kõhkluse ja kõhedusega. Võib ju olla põnev vaadata ja jälgida, kuidas asjad juhtuvad ja sünnivad, ennustada ja teha oletusi, välja mõelda põhjendusi jne. Aga siis ongi see reaalsus käes ja kui hakata selle üle mõtlema, siis ei ole asi enam põnev ja huvitav, hoopis hirmutav.

Kui väidetavalt paremkonservatiivne isamaaline erakond on valmis minema vasakpoolsesse valitsusse, siis millest ta loobub? Miks? Mida loodetakse saada? Astmelist tulumaksu? Ettevõtte tulumaksu? Koostöölepingut Putini Venemaaga? Tasakaalus ja konservatiivse eelarvepoliitika asemel kiiresti kasvavat võlakoormat ja raha suunamist Tallinnale omasel viisil omadele? Ehk rahaeraldusi EASist üksnes "omadele" ettevõtetele? Venekeelse koolihariduse tagasitulekut ja kakskeelsust? Veel kümme aastat juttu haldusreformist?

Ma kujutan ette, et endised isamaaliitlased on ülimalt "õnnelikud" respublikaanide nupuvõttest, mis nende isamaalised ja parempoolsed põhimõtted porri tallavad ja erakonna põhja viivad. Ja jumal teab, mille nimel (võib oletada, et tehti mingi diil). Tegelikult on kurb, et vaatamata sellele, et Riigikogus domineerivad parempoolsed erakonnad, võivad Eestit juhtima asuda vasakpoolsed, seda tänu IRLile. Aga eks näeme, kuidas asjad kujunevad ...".