Viimase USA-s tehtud uuringud näitavad, et inimesed kipuvad üle sööma, kui toitu on nimetatud tervislikuks, vahendab runnersworld.com.

Enamus inimesi usuvad, et külmik on nende jaoks turvaline koht - eriti siis, kuid ollakse dieedil. Inimesed usuvad, et nende külmikus on tervislik toit, kuid on see alati nii?

Teada, mis on halvimad valikud ja neist hoiduda - hoida külmikus tõesti vaid seda toitu, mis on sinu organismile tõeliselt hea. Eks ole ju tõsiasi - mida pole sul külmikus, seda ei topi sa enesele ka suhu!

Mille peaksid külmikust välja viskama?

Madala rasvasisaldusega piim ja jogurt

Nüüdseks sa juba tead, et vajad tervislikke rasvu. Näiteks avokaadod, pähklid ja õlid.

Parem valik: täispiim ja rasvane jogurt. Lisaks paremale maitsele -täiskõht ja küllusetunne tekivad kiiremini ja püsivad kauem. Sööd vähem, vähenda kalorite tarbimis ja langeb ka kaal...

Külmutatud köögiviljad kastmes

Külmutatud köögiviljad on suurepärane võimalus tagada, et sa tarbid rohelist, mis sul külmikus lihtsalt seisma ei jää ja halvaks ei lähe. Asja teeb jamaks see, kui nendega on kaasas kaste, mis lisab liialt tühje kaloreid. Kasulikum on ise kodus lisada kasvõi võid.

Parem valik: osta tavalisi külmutatud köögivilju ja lisa neile õli, võid jne.

Majonees

Armasta või vihka - ei saa eitada, see toob toidulauale hulganisti kaloreid. Kõigest lusikatäies on 100 kalorit!!!

Parem valik: Sinep on suurepärane alternatiiv. Või pesto.

Sai

Sai tehakse rafineeritud jahust, millest on eraldatud kliid ja idud ( samuti valgud ja olulised toitained). Saial on madalam valgu ja kiudaine sisaldus - sepik on südamele kindlasti parem valik.

Parem valik: täisterleib. Aitab langetada kaalu, pikendab eluiga

Töödeldud liha

Pihvid, viinerid, sink jne. - need ei peaks leidma teed sinu külmikusse.

Parem valik: kõigest ei epa loobuma, aga vali tooted, kus on vähem nitraate ja vähen naatriumi.

Karastusjoogid

Tüüpiline purk limonaad või pepsit sisaldab 140 kalorit ja vähemasti 10 teelusikat suhkurt. Ei ole just eriti tervislik valik...

Parem valik: vesi, värske mahl. Soovitatavalt ei tohiks mahlaga siiski liiale minna.

Jäätis

Mis oleks lihtsam, kui haarata magustoiduks jäätis... Jäätises on paljudest magustoitudest küll vähem kaloreid, aga see on liig aahvatlev roog, et piirduda meist enamuste puhul pisikese portsjoniga...

Parem valik: külmuta näiteks Kreeka jogurtit, lisa marju või mett, purustatud küpsiseid.

Friikartulid

Ära peta end asjaoluga, et kodus tehtud friikartulid on tervislikumad. Seda eriti siis, kui need on ikkagi poest ostetud. Sellisel juhul sisaldavad nad juba teatud rasvu ja õlisid.