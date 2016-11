Arto Aas: Eesti poliitilise kultuuri uus madalpunkt. Ossinovski saatis peaministrile teate koostöö lõppemisest SMSi teel. Ilma ühegi põhjenduseta. Twitter.com/ArtoAas

Jevgeni Ossinovski: Reformierakonnal on ideed ammu otsa saanud. Erakonnal on aeg valitsuse tööst jalga puhata. Minu nägemuses on järgmine peaminister Jüri Ratas. Tal pole küll valitsuskogemust, aga ma usun, et tal on kõik võimed, et seda tööd hästi teha. Loomulikult toetavad sotsiaaldemokraadid teda selles. ERR

Margus Tsahkna: Reformierakond on 17 aastat võimul olnud, pidevalt partnereid välja vahetades on neist saanud riigipartei. DELFI

Meelis Atonen: Tagantjärele tarkus: Taavi mahavõtmisega sai hakkama nn Kaljuranna (toetus)Grupp. Nüüd teevad kannataja nägu, aga kahju just neist ei ole. Riigist muidugi on. Facebook

Jürgen Ligi: Märke koalitsioonipartnerite niinimetatud hooramisest on olnud näha juba pikemat aega. Sotsidest saan aru. Jevgeni Ossinovski ja Urve Palo juhitav erakond ei jäta kellegagi tülli minemata. Aga Tsahkna puhul ei saa ma aru. Mul tekib Tsahkna puhul kohe hulk küsimusi, mida hakkab ta tegema väikese vennana vasakpoolses valitsuses. PM