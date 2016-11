Et mitte viimastel nädalatel alustada kiirdieetide ja millegi väga pöörasega, siis tasuks teha oma toitumises paar muudatust juba praegu, vahenda Mirror.

Kaugel pole nädalad, mil peod ajavad teineteist taga. Ometigi on veel üle kuu aega, et oma kaalu paremas suunas kõigutada.

On erinevat sorti rasvu. Kala on rasvane, aga neid rasvu su keha vajab - see tekitab ka pikemaks ajaks täiskõhutunde.

2. Lõpeta mahla joomine

Mahlad ja smuutid on vedelikud, mistõttu ei pruugi sa reaalselt märgata, et palju sa nendega kaloreid lisaks tarbid.

3. Viska toidusedelist välja magusad süsivesikud

Loobu näiteks šokolaadist, kookidest ja saiast.

4. Vähenda alkoholi

Proovi nädalas mõned päevad üldse ilma alkoholita olla. See annab su maksale ka puhkust.

Alkohol sisaldab palju kaloreid. Juues alkoholi on väga tõenäoline, et hiljem järgneb kirglik söömine.

5. Ära söö midagi einete vahele

Pole soovitatav süüa mitu väikest einet.

6. Mõõda oma vöökohta