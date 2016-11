Sotsiaaldemokraatide juhatus tegi esmaspäeva õhtul Taavi Rõivasele ettepaneku peaministri kohalt tagasi astuda, samasuguse ettepanekuga tuli hetk hiljem välja ka Isamaa ja Res Publica Liidu eestseisus, vahendas ERRi uudisportaal.

Sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski teatas, et erakond alustas konsultatsioone uue enamusvalitsuse moodustamiseks.

Ossinovski sõnul on paljudes valdkondades tegeldud pigem kosmeetilise kõpitsemisega ning sotside arvates ei ole Rõivas võimeline tegema Eestile olulisi otsuseid.

IRL teatas, et pärast arutelu valitsusliidus tekkinud usalduskriisi üle jõuti seisukohale, et valitsuse koostöös vajalikku usaldust ei ole.



Erakond kinnitas samuti, et on valmis osalema konsultatsioonides uue otsustusvõimelise enamusvalitsuse moodustamiseks.