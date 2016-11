Tallinna ringteel juhtunud õnnetuses hukkus Poola autojuht

Täna pärastlõunal juhtus Harjumaal Tallinna ringteel õnnetus, kus põrkasid kokku kaks veoautot. Sündmuskohalt haiglasse toimetatud Poola kodanikust juht suri haiglas.

Täna poole kahe ajal toimus Tallinna ringtee 7. kilomeetril raske liiklusõnnetus, kus põrkasid kokku kaks veoautot. Veoautot juhtinud 44-aastane Poola kodanik sai kokkupõrge tagajärjel raskelt viga ning ta suri haiglas. 44-aastane Eesti kodanik on haiglas arstide hoole all.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Kaido Saarniidu sõnul on veel vara rääkida õnnetuse põhjustest. „Politseinikud ja eksperdid kogusid õnnetuspaigalt infot, mis aitab välja selgitada juhtunu üksikasjad. Teame, et avariipaigas olid teeolud väga rasked ning värske lumi tegi maantee libedaks,“ kirjeldas operatiivjuht õnnetuskoha olusid. Politseinik sõnul ei saa selle õnnetuse asjaoludest veel rääkida, kuid suure osa traagiliste kokkupõrgete taga on kas liigne või oludele mittevastav kiirus.

“Kehtiv piirkiirus ei ole kunagi kohustuslik. Juhid peavad valima oludele vastava sõidukiiruse, olgu selleks kasvõi 50 km/h. Ma ei taha, et kiirustamise või oma võimete ülehindamise pärast inimesed koju ei õua. Võtke liiklemiseks aega ja sõitke turvaliselt,“ ütles Saarniit.

Õnnetuse hetkel oli teeolud lumised ja libedad. Liiklus on jätkuvalt häiritud ning lõik Tallinna ringteest jääb suletuks kuni puksiirautod tee vabastavad. Juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust, mida viib läbi Põhja prefektuur ja juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur.