Keskerakond on saanud üleöö sedavõrd popiks ja ihaldatuks, et potentsiaalsed ühteheitjad ei varja enam, et neid ei sega isegi Ühtse Venemaaga endiselt tühistamata koostööleping. Kui enne kongressi kaheldi Keskerakonna parketikõlbulikkuses ka pärast juhivahetust, siis praegu peaks erakonna tantsukaart olema küll üsna täis. Erakonna endise juhi Moskva vahet tuuseldamise asemel on alanud hoopis Reformierakonna kollektiivne tuuseldamine. Esitatud umbusaldusavalduse sisu ei aruta aga keegi, algust on tehtud Taavi Rõivase valitsusjuhi kohalt tagandamisega.

Pärast kõiki Reformierakonnale võimuliidu partnerite korraldatud avalikke alandusi kadus viimanegi lootus, et see koalitsioon saaks veel mingilgi määral koostöökõlbulik olla. Kas Taavi Rõivasele SMSi teel koostöö lõppemisest Reformierakonnaga teatanud sotside esimees Jevgeni Ossinovskil ja peaministrilt ise tagasiastumist nõudnud IRLi juht Margus Tsahknal ongi enam muud valikut, kui jagada valitsusvastutust Keskerakonnaga? Või lõpetavad viimasel ajal opositsioonierakondadena käitujad just seal – opositsioonipingil?

Pikalt oma korda oodanud Keskerakonnal on nüüd kahtlemata suur kiusatus ja erakordne võimalus valitsusse pääseda, kuigi nende pink pole eriti pikk. Eriti kui arvestada, et peale nende fraktsiooni suurusest tulenevate arvukate ministrikohtade vajaksid täitmist ka komisjonide juhtide kohad. Valitsuskogemusega inimesi on neil vähe. Kuid veel suuremaks mureks saaks olema see, et võtmeisikute ministrikohtadele mineku järel jääks Keskfraktsioon mitte ainult omapäi, vaid pigem Savisaare leeri meelevalda.

Kui IRL ja sotsid jätsid koalitsiooninõukogu koosolekule minemata, siis oli nende eelistus selge – praegust koalitsiooni enam sisuliselt ei eksisteeri. Kas uskuda aga Jüri Ratasele kandikul peaministrikoha pakkumist, kui seda ihaldaksid kahtlemata ka rahuldamata ambitsioonidega IRL ja sotsid, kel on endal marssalikepike seljakotis?

Kui aga Reformierakonnal õnnestuks võimulpüsimise nimel teha valitsus Keskerakonnaga, siis ei saa peaministriks olla enam Taavi Rõivas, kes on välistanud koostöö tsentristidega. Oravaile oleks see isegi kasulik, sest nii õnnestuks lüüa kaks kärbest ühe hoobiga: valitsust värskendades saaks eeldatavalt koostööaltima partneri ja vahetuks ka senine peaminister, kellega pole osa tema endagi erakonnast enam rahul.