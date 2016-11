Taavi Rõivas: Meie oma valitsust ei lõhu. Ootame partneritelt samasugust suhtumist, mis väljenduks ka retoorikas. /…/ Valitsuskriisi esilekutsumine on praeguses julgeolekuolukorras vastutustundetu ning seab ohtu nii haldusreformi, pensionireformi kui parempoolse majanduspoliitikaga jätkamise. PM

Kaur Kender: Eestimeelne oleks keerulise julgeolekuolukorra tõttu SDE ja IRL saadikud riigikogus vahistada, kuni julgeolekuoht EESTI RIIGILE kestab. twitter.com/kaurkender

Kristen Michal: Etteheide ei saa olla peaministrile, et ta on liiga sõbralik, liiga viisakas ja liiga kaasav. /…/ Küsimus on, kas partnerid on valmis kriisi esilekutsumise nüüd lõpetama. PM

Raimond Kaljulaid: Mina ei nimetaks praegust olukorda kriisiks. Kui on reaalne võimalus teha valitsus ilma Reformierakonnata, siis see kindlasti ei ole kriis. twitter.com/PRB_Raimond

Jaak Madison: On aeg võtta sahtlist juhendid ja õpetused arupärimiste koostamiseks ja infotunni küsimusteks – aitan rõõmuga Reformierakonda opositsioonis. twitter.com/JaakMadison