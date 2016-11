Kuigi on feminism jätnud ennast pigem negatiivse mulje, siis on asju, mida iga lapsevanem feministilikust kasvatusest õppida võiks.

Naerata!

Üheks populaarsemaks nõuandeks on soovitada enda järeltulijatel pidevalt naeratada. Seda seetõttu, sest õnnelikud inimesed meeldivad kõigile. Eriti on antud lause levinud naiste kohapealt, sest on levinud arusaam, et naine ei tohiks vihastada. Siinkohal tuleks endalt küsida, et kas on õige näida alati sellena, kes sa parasjagu pole?

Soo pidev rõhutamine.

Pahatihti keelavad lapsevanemad enda järglasi põhjusega: "Sa ei tohiks seda teha, sest sa oled tüdruk/poiss". Üheks feministliku kasvatuse põhimõtteks on aidata lapsel aru saada, kes on tema isiksusena, mitte soo põhjal.

Sa ei tohiks seda selga panna..

Kindlapeale ei ole meile uudiseks, et feministide arvates ei tohiks poisslapsed kleiti kanda ja tüdrukud olla poisilikud. Tihti tundub taoline mõtlemine meile ka ülemõelduna? Vahel ei pruugi me aru saada, et taoline kasvatus on tingitud ka sellest, et tüdruk ei peaks valima tulevikus riideid selle järgi, kui palju ükski riideese tema nahka paljastab ja meestele võrgutamisena tunduks.

Sa oled ise süüdi!

Sõna "süüdi" viitab tihti süütundele, mida laps aga tunda ei tohiks. Pidev süütunde tekitamine võib lapses tekitada ka alaväärsust, mistõttu võib saada temast koolikiusamisohver.

Sa ei tohiks ennast nii tunda..