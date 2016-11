Juba tükimat aega tundub, et nii mõnegi progressiivse intellektuaali meelest valitakse USA järgmine president Eestis. Samamoodi kui sealne pahatahtlikult peavoolumeediaks põlatu, kujutatakse siingi Donald Trumpi parimal juhul kui tola, halvimal juhul kui Putini agenti. Tarkpead arutavad, kuis ikkagi oleks kahtlase isiku võit väga halb Eestile, sest mine tea, äkitsi viibki kõik oma hullud jutud täide. Mis saab siis NATO vihmavarjust, mis saab meie vabisevast julgeolekust? Tõmbabki väed koju ja peab ise hakkama saama. Kus selle häda ots.

Lihtsalt tola või ikkagi agent?

Teist seltskonda, kellele Trump tunduks meelepärane, siin maal õieti nagu polegi. Või siis on see niivõrd ääremärkuste kujul ja halvas käekirjas, et seda ei panda suurt tähelegi. Isegi Hillary vastu ei olda suuremalt ja nähtavamalt. Ju on siis enamasti ükskõik. Nagu peakski olema, sest tegelikult ei valita ju USA presidenti siin. Ja oleme ikkagi kaardil kui kaalult niisugune kärbsemust, et ameeriklastel on sügavalt ükskõik, mida kuskil Yurpi põhjaservas arvatakse. Tavapärase euroopaliku irvitamise korras nende maateadusteadmiste üle – nad isegi ei tea meie olemasolust.

Ometi oleks justkui mingi tühjavõitu, seepärast eriti imelik kampaania käimas. Millele on raske pihta saada. Kui me ei saa mingit asja mõjutada, mis tähtsust siis on, mis me sellest arvame. Valivad, kelle valivad, see on nende asi. Puudutagu pealegi valik ka meid, USA president läheb ju kogu maailmale korda, aga tuleb ette leppida.

Pealegi on üsna ebatõenäoline, et sel valikul, Trump, Clinton, on nii meeletult suur tähtsus. Kui tobedalt see ka ei kõlaks. Oli vist Robert Graves, kes laskis Claudiusel mõtiskleda, kuidas keiser määrab tegelikult väga vähe. Enamik otsuseid tuleb kellegi teise tegevusest, teiste tegevusest, ehk kambal orjadel on rohkemgi otsustusvabadust.

Trump võib ju presidendina ette võtta lubatud Mehhiko müüri ehitamise. Kogenud kapitalistliku seana peaks ta aga vist kuulda võtma, kui raamatupidajad näitavad, kui hullult kalliks see läheb. Mitte ainult ehitamine. See võib olla üsna pisike punane number. Korrashoid, mehitamine, muu – vabandust nõmeda sõna pärast – taristu selle ümber. Isegi USA röögatu võimsus ei tarvitse vastu lüüa.

Samamoodi võib Hillary ju kisada vajadusest levitada demokraatiat üle ilma, seista vastu Putini sepitsustele ja muidu mõõgakest täristada. Aga needsamad raamatupidajad võivad midagi välja arvutada. Kui muu mõistusele kutsumine ei aita, kui kogu niinimetatud asjatundjate maailmapilt näib olevat omandatud noorempoliitjuhtide kiirkursustel. Ainult nii annab seletada, et 51 USA välisministeeriumi ametnikku teevad kamba peale kirja, kus nõuavad Süüria kiiret pommitamist, Assadi kukutamist. Taevas... poliitika jäägu ikka poliitikutele, ametniku asi on seda ellu viia. See oli nüüd kõrvalekaldumine, aga, et siingi on ametnikud tulnud ministri juurde seadusega: vii riigikokku, siis on hämmastus tuttav.

Eesti valis Clintoni juba suvel

Lõbus, et 4. juulil tehti USA saatkonna vastuvõtul Eesti eliidi seas presidendi mänguvalimised. Hillary Clinton võitis maalihkega, nii neli viiest häälest, vist oli veelgi rajum tulemus.

Loomulikult võib seda võtta viisakusena peoperemehe suhtes, püüdega talle meele järele olla. Tekitada ette head suhted tulevase kogu vaba maailma juhiga. Tavapärane ürgeestilik kintsukaapimine. Eks juulis ju paistnudki, et kõik on juba ette selge, valimised otsustatud. Ainult pimedusega löödud ja kamp viletsaid, nagu tulevane Juht varsti ütles, hääletavad napaka rikkuri poolt. Seltskond, kes, kui oma vana kastikaga hirve alla ajab, ei nuta, oi, Bamby, vaid rõõmustab: nädala liha, peab pühapäeval kirikus jummi tänama. Punakaelad sellised.

Siit võibki arutada, et meie eliidil on kergem samastuda Clintoni kui Trumpiga. Selge see. Põrunud miljardäriks ennast mõelda... päris raske. Kurjuse kehastus pidi veel täiskarsklane ka olema, selleks ennast kujutleda on ikka päris raske.

Aga normaalseks poliitikuks, vabalt. Põlastada vastaliste toetajaid lollideks – klapib. Leiutada kummalisi fonde, kuhu raha tuleb ei tea kust – klapib. Kasvatada kirglikult inimesi ümber, et need oleksid demokraatlikud, sallivad jne – klapib, ainult haare on võrreldes USA üleilmsega muidugi väiksem. Toppida oma nina teiste rahvaste asjadesse, muidugi sõimata igal võimalikul ja võimatul juhul teadagi keda – klapib. Küll oma oma ära tunneb, nagu öeldakse.

Näiteks. Mis teeks Trumpi võimaliku võidu – Brexit ikkagi juhtus, kuigi tarkpead väitsid, et ei saa olla – veel lõbusamaks. Tea, kas hakataks väitma, et pole mänguvalimistel osalenud, pole üldse saatkonnas käinudki. Nagu normaalne eliit.