"Rõivas oma otsustamatusega on tegelikult ju peaministri positsioonil takistuseks," ütleb riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson Õhtulehele antud videointervjuus. "Väga paljud reformikad tunnistavad ka, et kaks ja pool aastat tagasi sai vale valik tehtud. Rõivas on oma tööd tehes näidanud, et nii suurt vastutust ta kanda ei suuda."

Simson loodab, et valitsus püsima ei jää. "Kui see tänane "hambad ristis" koalitsioon jääb edasi kestma, siis kestab ka see määramatus-olukord, kus Eesti majandus on seisakus, paljud põletavad probleemid ei leia lahendust ja Rõivas taob rusikaga vastu rindu ja ütleb, et muud pole vaja teha kui ainult peenhäälestust."

Simson märgib ka, et pingeliste siseerakondlike kohtumiste juures ei ole tal veel olnud mahti läbirääkimisi pidada ühegi teise erakonnaga, peale EKRE ja Vabaerakonna.