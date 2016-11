Käsi püsti, kes pole varem lund näinud! Null kämmalt, nii ma arvasingi. Šokolaad sellele, kes suudab mulle selgeks teha, kuidas on võimalik, et aastast aastasse korraldab esimene lumi Eesti liikluses kaose? Tänavu põhjustas valge vaip politsei teatel enam kui paarsada plekimõlkimist ja kümmekond tõsisemat liiklusõnnetust. See on ebareaalselt suur arv!

Me elame ju Eestis, mitte Brasiilias. Lumi sajab maha igal jumala aastal, mitte kord sajandis. Jah, talverehvid on kohustuslikud alles alates 1. detsembrist. Ehk tuleks see kuupäev üle vaadata? Nõnda varajane tali pole reegel, kuid kindlasti mitte ka ilmaime.

Ma lihtsalt ei suuda mõista, mis toimub nende inimeste peades, kes ärkavad, näevad akna taga lumist maapinda ja arvavad, et parim viis päeva alustada on linna või maanteele suverehvidega uisutama minna. Kus on nende sisemine häirekell? Kas tõesti suvekuumus on eelnevate aastate traagilised näited peast küpsetanud?

Ega töö end ise ära tee, mõtleb nüüd nii mõnigi. Tõsi ta on. Ent mis kasu on ülemusel kraavis või veel hullem, haiglas ukerdavast töötajast? Usun, et iga vähegi mõistlik tööandja aktsepteerib ootamatut rehvivahetust hilinemise põhjusena.