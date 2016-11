Maks ja Vika on Pariisis abiellunud ja peavad nüüd kooseluga harjuma, see pole aga Maksi sugusele uljaspeale sugugi lihtne ülesanne. Natali ja Kaspar on hädas oma uue ja väsitava vanemarolliga. Vika tahab nüüd ka emaks saada ja nõuab, et Maks “soorituse” ära teeks.

Naabriplika (Kanal 2, kl 21:30)

Kui kiriklast varastatakse käru, pole Mihhailova sugugi kindel, et tegemist on kuritööga. Mihhailova arvates võis kirikõpetaja lihtsalt käru ära peita, et toas laisklemist nautida. Kuid pärast hirmsat röövimist tema köögis, muudab Mihhailova meelt ja üheskoos kirikõpetajaga asutakse armutu varga jälgi ajama. Selgub, et Esnas on varguste ohvriks langenud veel teisigi kodanikke. Vallavanem püüab küll ühelt poolt hirmsat röövlijõuku peatada, kuid teiselt poolt segab teda tema lihane abikaasa Krista, kes asub võitlema inimõiguste eest. Kerepal ja Varikul ei jää muud üle, kui meeleheitesse langeda. Kui varguste viies laine jõuab viimaks Kröösmani kasinasse elamisse ning asub laastama ka vallamaja, leiavad Vallavanem ja Varik endas taas jõudu asuda Esna turvalisuse eest halastamtusse võitlusse. Olgu vastaseks siis kasvõi Ämblikmees ise.

Papad mammad (TV3, kl 20:30)

Vaike nokib töötu Volli kallal ja keeldub talle süüa andmast: kes ei tööta see ei söö. Volli ei taha kah alla anda. Jüri jääb aga Ullale ühe kahtlase mahhinatsiooniga vahele ja lahvatab suur tüli. Volli otsustab lõpuks oma töötuseprobleemi valega lahendada ja keerab kõik täiesti pea peale.

Teisipäev

Siberi võmm (Kanal 2, kl 21:30)

"SIberi võmm" (promofoto)

Pidulikul muusikaõhtul sureb kahtlastel asjaoludel rikas filantroop Rivo Maidel. Tema insuliinisüstlast leitakse mürgijälgi. Viktor ja Prikk hakkavad asja uurima, kuid neid segavad üliagarad Õunake ja Arabella, kes olid muusikaõhtul kohal ja panevad oma uurijavõimeid proovile. Kahtlusaluste seas on ka Maideli naine ning andekas klaverikunstnik Erik Lorup, kellel on omavahel salasuhe. Tammets kolib Rita juurest ära ning Rita on masenduses. Venemaalt saabub kuulus majandusajakirjanik Juri Poljakov, et tuua selgust Viktori mineviku kohta.

Padjaklubi (Kanal 2, kl 21:30)

Fookusest väljas. Maria tahab Savikotti kolida ja tüdrukud püüavad teda takistada. Laural, Kristinal ja Mishal on töö juures probleeme. Gretta on kadunud ja saadab Laurale paanikat tekitavaid sõnumeid. Tüdrukud otsustavad Gretta üles otsida ja käivitavad päästeoperatsiooni.

Kolmapäev

Saladused (Kanal 2, kl 21:00)

38-aastane väikelinna kassapidaja Elo varjab oma tööelus üle kõige fakti, et on paadunud kleptomaan, kes töövälisel ajal ei suuda kasutamata jätta ühtegi võimalust pisivargusi toime panna. Elo unistab päevast, mil saab sõita suurde linna ja varastada end tagasi hoidmata.

Pilvede all (Kanal 2, kl 21:30)

Piret tunneb end Aksli tõttu ebakindlalt. Mari kohtub salaja Gunnariga. Sirje kasutab võimalust Inna ja Alberti vahele kiilu lüüa. Indrek üritab Mariga suhteid korda saada. Maimu kohtub Eriku teadmata Liinaga ja hoiatab teda, kuid kumbki ei oska oodata seda, millega Erik tegelikult hakkama saab. Albert puistab Urmasele südant.

Neljapäev

Kellapid (TV3, kl 20:00)

Mustamäel toimuvad illegaalsed kihlveod, kus panustatakse uue spordiala, trollistrügimise võitjatele. Oma trügimisoskused otsustab proovile panna ka Endli ema. Lendab verd ja mängus on suured summad.

Kättemaksukontor (TV3, kl 20:30)

Viikingiaare 2. Lugu võltsitud viikingiaardega põhjustab ülemaailmset meediatähelepanu ja uurijatel tuleb lugu kiiresti ära lahendada. Rasmusel tekib mõte korraldada lõks, millele ei suuda ükski must arheoloog vastu panna. Nagu ikka, saab lahendus olema täiesti ootamatu.

Reede

Doktor Silva (TV3, kl 21:30)