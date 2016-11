Jaapani suurima reklaamiagentuuri Dentsu esindajad korraldavad oma kontoritesse kontrollvisiite, kahtlustades, et nende töötajaid sunnitakse ületunde tegema, vahendab BBC News.

Täna hommikul sisenesid 12 ametnikku ootamatult Tokyo kontoritesse ning seejärel viidi reide läbi ka Osaka, Kyoto ja Nagoya büroodes.

2015. aasta detsembris viis 24-aastase Dentsu töötaja Matsuri Takahashi enesetapuni ületöötamissurm. Oktoobrikuus tegi naine 105 ületundi ja kannatas tõsise depressiooni all. See kohutav tragöödia ajendas suurfirmat midagi ette võtma. "Võtame töönorme väga tõsiselt ja võitleme selle vastu, et ületöötamissurmad Dentsu töökultuurist kõrvaldada," rõhutas firma esindaja.