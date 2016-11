Kosmeetikavahendeid on väga laias valikus. Meie ilu aitavad täiustada kreemid, seerumid, huulepulgad, küünelakid, juuste viimistlusvahendid, parfüümid, deodorandid ning ei saa jätta mainimata ka vannitarbeid nagu soolad, õlid, vahud ja palju muud. Kõik nimetatud tooted kannavad ühist eesmärki – kaunistada meie välimust.

Tänasel päeval on ilutoodete valik tõeliselt lai ning kosmeetikatooteid on võimalik endale soetada äärmiselt lihtsalt. Loomulikult tuleb teha valik sadade populaarsete toodete seast. Milllised kosmeetikatooted on aga kõige populaarsemad ja enim kasutatud?

Nii mehi kui naisi köidavad ilmselt kõige enam säravad ja läikivad huuled. Seetõttu on huulekosmeetika väga hinnatud ja suure nõudlusega. Naised armastavad huulepulki, -läikeid, -pliiatseid ning nii mehed kui naised kasutavad pehmendavaid ja ravivaid huulepalsameid. Kõik need rõhutavad meie ilu ja kauneid huuli.

Kõige populaarsem vahend silmade kaunistamiseks on loomulikult ripsmetušš. Sellel on võime ripsmeid pikendada, tumendada ning tihendada. Kõige populaarsemateks toonideks on must ja pruun. Loomulikult soovitakse aeg-ajalt oma välimusse vaheldust tuua ning seetõttu on ka värvilised ripsmetušid naiste hulgas ausees. Kosmeetikatootjad on ripsmetušše aja jooksul üha täiendanud, mistõttu on võimalik soetada veekindlaid ning allergiavabasid ripsmetušše. Paljud tušid aitavad ka meie loomulikule ripsmekasvule kaasa. Tänasel päeval pööratakse palju tähelepanu kulmude modelleerimisele, mille jaoks on olulised kulmupliiatsid, -geelid, -puudrid ja -kreemid. Nimetatud tooteid kasutades saad endale lihtsal ja kiirel moel kaunid ja kenasti raamitud silmad.

Suur osa naisi ei suuda elada ilma puudri või jumestuskreemita. Seetõttu on turul ka mitmeid põnevaid jumestusvahendeid nagu jumestusvaht, -kreem ja igat liiki puudreid. Puudrit on võimalik näole kanda nii enne kui pärast jumestamise alustamist. See oleneb meie eesmärgist – kas soovime iluvigu peita, ülejäänud jumestust kinnitada või täiustada. Olulisel kohal on loomulikult põsepunad, mida on samuti saadaval erineval kujul – pulbrina, kreemina ning isegi vedelal kujul.

Paljud naised armastavad ka väga küünelakke. Vali vaid sobilik toon ning ongi võimalik lihtsalt ja kiirelt oma kätele anda mänguline, elegantne või romantiline välimus.

Hea valik soodsaid kosmeetikatooteid!