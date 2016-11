Kanal 2 reportaažide sarja "Roaldi nädal" seekordseks teemaks oli Lasnamäe. Selgus, et Lasnamäel elavad tegelikult täiesti tavalised inimesed, olenemata sellest, et tavaliselt tulevad sealt uudised narkosurmade või peksmiste kohta. Üheks saatekülaliseks oli Lasnamäe fänn Meeri-Mall, kes seal oma tütart kasvatab ja oma kodukanti väga kalliks peab. Lasnamäe on tegelikkuses väga suur – lausa nii suur, et kui see oleks eraldi linn, oleks see Eesti suurimate linnade edetabelis teisel kohal. Enamasti kipub Lasnamäe olema kohaks, kuhu väga hea meelega kolida ei soovita, eks eestlaste seas peetakse seda pigem ikka venelaste kandiks või ebaturvaliseks kohaks. Kuid Lasnamäel on ka enda lüüriline külg. Just selle lüürilise külje tõttu elab Lasnamäel noor eestlanna Meeri-Mall, koos oma mehe, väikese tütre ja koeraga. Ja talle Lasnamäe väga meeldib.

Meeri-Malli sõnul on mitmeid faktoreid selles, miks nad perega Lasnamäele elama tulid. "Mulle on lapsest saadik Lasnamägi sümpatiseerinud niisamagi kohana. Eriti meeldib kanal, minu meelest on see ilus," rääkis ta. Kuid Lasnamäe eripärane romantika või idüll polnud ainsad põhjused. Plussideks on Meeri-Malli sõnul ka soodne kinnisvara ja see, et siin elab palju inimesi. "Õhtul kõigil tuled põlevad, hea turvaline tunne on inimeste keskel. Kui mulle ei meeldiks, siis ma siin ei oleks," rääkis ta.

Plussiks on ka see, et Lasnamäel saab hakkama ilma autota. Tütre Iti lasteaiatee on ainult paarsada meetrit. Iti käib Laagna lasteaias, mis on eestikeelne lastead, kuid sellegipoolest käib seal ka vene lapsi. Kuid sellest olenemata saavad lapsed omavahel läbi. "Lapsed on lapsed, ei ole neil midagi vahet," ütles Meeri-Mall.