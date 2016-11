Grupp inimesi, kes kutsuvad end ökoseksuaalideks, usuvad, et seks maaga päästab maailma.

Tegu on end loodusele pühendanud ja seda armastavate inimestega, kes kogunesid Sydneysse, et ühiselt mudas püherdada ja orgasme kogeda, vahendab The Sun.

Enamus hoolivaid inimesi tahaksid panustada maailma päästmisele, kuid sellega seksida?

Ometigi usub üks grupp inimesi, et just maailmaga seksides saab anda oma panuse.

