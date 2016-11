„Mängud on siin omaette teema. Meid on praegusel hetkel puhtaks jäetud ja meid pole salanõupidamistesse haaratud. Midagi siin käib, see on selge. Kõik praegu positsioneerivad ja püüavad poliittaktikaga ühtteist üle kavaldada,“ kirjeldab vabaerakondlasest riigikogulane Artur Talvik, millised mängud Toompea koridorides praegu käivad.

Talviku näeb kolme mänguplaani.

Plaan 1. „Võimalik, et Rõivase valitsus jätkab, siis oli IRL-i ja sotsiaaldemokraatide käik oma positsiooni parandamiseks ja nende teemade käsitlemiseks. Nad on võib-olla solvunud, et nende teemasid pole käsitletud ja reformierakonna teemad on kogu aeg ees.“

Plaan 2. „Teiseks võib olla, et see on sotside ja IRL-i protest, et teha kõik selleks, et ei tuleks KeRe (Keskerakond + Reformierakond) valitsust, sest Keskerakond on vähemalt esimehetasandil muutunud ja nemad jääksid siis valitsusest kõrvale.“

Plaan 3. „Kolmanda käiguna nähakse seda, et Reformierakond järele mõtlema saata. See tähendab, et valitsus moodustada ilma Reformierakonnata.“