Kui suhtes on midagi pahasti või veidrat, siis kiputakse ikka sõpradega sel teemal rääkima. Tegelikult on aga terve rida asju, mida mitte mingil juhul ei tohi teistega jagada.

1. Kui su mehe vanemad käivad sulle närvidele. Sa ei saa kunagi kindel olla, et see jutt lõpuks sinu meheni ei jõua, kes on tavaliselt oma perekonna suhtes väga kaitsval positsioonil. Samuti ei saa sõbranna sind antud olukorras ka kuidagi aidata. Parem on neil teemadel vestelda siiski oma mehega.