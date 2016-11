Helen Pentsa

Vabaerakond kutsub SDE ja IRL-i juhatusi Rõivast hülgama ja uut valitsust looma

Eesti Vabaerakonna fraktsioon Riigikogus loodab, et IRL-i ja sotsiaaldemokraatide juhatused teevad täna õhtul otsuse peaminister Taavi Rõivasele esitatud umbusaldusavaldust toetada.

„Kui seni oli tegemist ehtsa seisakuvalitsusega, siis pärast viimastel päevadel peetud omavahelisi lahinguid pole meie arvates enam lootustki, et valitsuse vähenegi koostöövõime taastuks. Eesti on jätkuvalt keerulises julgeolekupoliitilises olukorras, mitmed olulised reformid on pooleli või tegemata – vajame uut ja koostöövõimelist valitsust, mis saaks nendele väljakutsetele senisest paremini vastata," ütles Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

"Kui nüüd poolel teel ümber pööratakse ja öeldakse, et tegelikult saame me selles koalitsioonis hakkama küll, siis ei ole see enam mitte kellelegi usutav," lisas ta.

Herkeli sõnul kinnitab Vabaerakond valmisolekut osaleda vajadusel uue koalitsiooni moodustamises. „Mõistame, et meie demokraatiapakett ja erakondade rahastamise vähendamine ei pruugi partneritele meeldida. Reaalsus on siiski see, et Keskerakonna Savisaare-meelne tiib tekitab partnerites suurt ebakindlust ning umbes viiekümne häälega pole võimalik teojõulist valitsust kokku panna," ütles ta.

Vabaerakonna esindajad on varem öelnud, et Taavi Rõivase juhitud koalitsioon on juurelt valesti kokku pandud, sest algusest peale võeti suund kolme erakonna valimislubaduste lunastamiseks ja sellele ebasüsteemsete ja rumalate maksumuudatustega katteallikate otsimisele. Eesti vajab probleeme püstitavat ja neid lahendavat valitsust, kes julgeks meie majanduse ja sotsiaalsüsteemi kitsaskohtadest ausalt kõneleda ja vaataks kaugemale tulevikku.