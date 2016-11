Helen Pentsa

Kadri Simson: vasakpoolse valitsusega hirmutamine näitab oravate paanikat

Keskerakonna aseesimehe Kadri Simsoni hinnangul ei ole reformierakondlasest siseministri Hanno Pevkuri retoorika, milles ta peab võimalikku vasakpoolset valitsust riigile ohtlikuks, tõsiseltvõetav ning näitab lihtsalt oravate paanikaseisundit.

„Väide, et vasakpoolne valitsus on kuidagi Eestile ohtlik, on muidugi absurdne. Olen kindel, et Eesti vajab senisest enam inimestest hoolivat valitsust, kellel on värsked ideed ning tahe koos Eestit edendada. Reformierakond on olnud võimu juures viimased 17 aastat ning vastutab otseselt tänase seisaku eest. Nad on muutunud riigiparteiks, kes ei kujuta alternatiivseid lahendusi enam ette. Nende ainsaks võtteks ongi jäänud hirmutamine, mis enam tõsiseltvõetav ei ole,“ rääkis Keskerakonna aseesimees Kadri Simson.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees jätkas: „Oleks huvitav näha, kas minister Pevkur ütleks ka Eesti lähedastele partneritele, et nende vasakpoolse maailmavaatega valitsused on neile ohuks? Pigem pean ma ohtlikuks seda, kui kaldutakse erinevatesse äärmustesse või kui üks partei peab end riigist suuremaks. Ohtlik on ka võimu külge klammerdumine, olgugi et ideid enam pakkuda ei ole.“

„Loodan, et reformierakondlased lõpetavad tarbetu hirmutamise ning lepivad tänase olukorraga. Usun, et uute vaadetega valitsus suudab murda mitmeid müüte ning viia Eestit edasi,“ lõpetas Simson.