Mõned riided lihtsalt mõjuvad meestele eriti meelierutavalt ning muudavad iga naise nende silmis kordi atraktiivsemaks, kirjutab veebiportaal Who What Wear.

Kui sa tahad mõne mehe tähelepanu tõmmata, siis tasub sul oma garderoobi mõned asjad hankida, mille puhul on teaduslikult tõestatud, et nad muudavad naised meeste silmis atraktiivsemaks.

1. Kontsad. Uuringud näitavad, et kontskingi kandev naine on palju atraktiivsem kui naine, kes kannab madalaid jalanõusid. Samamoodi näitavad uuringud, et naistega, kes kannavad kontskingi, tahavad mehed koheselt tutvust teha.