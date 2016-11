Juulis Missis World Estoniaks kroonitud Kersti Pettai osales eelmisel nädalal Missis World võistlusel Lõuna-Koreas. Naine kirjutab enda Facebooki lehel, et teda hinnati parima naeratuse tiitliga.

Pettai kirjeldab enda Facebooki lehel, et koges võistluse jooksul palju pisararohkeid hetki, kuna emotsioonid on olnud lihtsalt nii ülevoolavad. Naine kinnitab, et kohtas võistluspäevade jooksul väga palju häid inimesi, kes olid ilusad nii seest kui väljast ning tänab kõiki enda toetajad.

Palju õnne kaunima naeratuse tiitli puhul!