Täna toimub Tallinna Õpetajate Majas isadepäeva konverents "Issi ja emme, miks te enam ei kallista?", kus esinenud psühholoog-psühhoterapeut Lemme Haldre rääkis, et lääne kultuuris on seksuaalsus liiga sooritus- ja orgasmikeskne. See on aga põhjus, miks sageli läheb kaduma lähedus. Ühiskonna surve emadusele vähendab lähedust ning kahjustab seeläbi esmast, mehe-naise omavahelist suhet. “Seksuaalsus seostub armastuse, läheduse ja turvalisusega,” märkis psühholoog-psühhoterapeut Lemme Haldre. “Miks inimesed ei seksi? 1% inimesi on aseksuaalsed, nad ei vaja seksi ja osad neist elavad kellegagi koos ning tunnevad end seejuures hästi. Inimeste lähedusevajadus ja motivatsioon kooseluks on väga erinevad: materiaalne, soov saada järglasi, teiste surve. Inimestel on ka väga erinev emotsionaalne kirjaoskus. On erinevad arusaamad lähedusest, avatusest, erinevad oskused millega end partnerile selgeks teha. Mees ja naine võivad aastaid seksida, ilma, et nad oleksid kohal ja teineteise jaoks olemas," selgitas Haldre.

Lemme Haldre sõnul mõjutab lapsepõlvest saadud kehakogemus oskust nautida. Seksuaalsust mõjutavad ka päritoluperest saadud kogemused omavahelise käitumise näol, lähedus, hoiakud, väärtused.

“Lääne kultuuris on seks soorituskeskne ehk orgasmikeskne, seks tähendab alati vahekorda,” rääkis Lemme Haldre ning lisas: “Kuid seetõttu läheb kaduma see, mis peaks kahe inimese vahel suhtes olema. Samuti on müüt, et mehe ja naise vahekord tähendab alati samaaegset orgasmi. Sellest tulenevalt tekib sooritusärevus, “esineja ärevus”, keskendumine kuhugi mujale, kaasneb kohalolekutunde puudumine." "Naised defineerivad end sageli emaduse kaudu lähtudes ühiskonna ootustest. Vahel on seks relv või näitelava. Ka abielus võib esineda prostitutsiooni, näiteks kui uus kleit maksab kolm seksikorda,” selgitab Lemme Haldre, et tihti esineb valestimõistmist.