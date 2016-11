ETV eakate inimeste saade "Prillitoos" laseb sageli vanematel inimestel ära arvata tänapäevaste uudissõnade tähendusi. Seekord anti mõistatamiseks sõna "häštäg".

Pakkumisi, mida sõna tähendada võiks, tuli mitmeid. Üks keeleuurija arvas, et sõna tähendab vangi või trellide taha panemist, teine arvas, et see tähendab hoopiski "üks doos hašišist".

Mida ülejäänud keeleuurijad sellest sõnast arvasid, vaata videost!