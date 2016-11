Nõu saamine kulub marjaks ära, sest on küllaga juhtumeid petta saanud eestlannadest. "Näiteks koristajate puhul tuleb seda tihti ette," nentis Mikk, kes aitab enda kogemuste põhjal Soome elama läinud peresid. "Üks juhtum oli näiteks selline, et kolmel naisel oli vaja iga päev koristada kolme suurt büroohoonet – neil oli ikka hullumeelselt palju tööd, üks neist pidi päevas koristama näiteks 42 WC-d. Ükski soomlane poleks iialgi nõus sellist asja tegema. Aga eestlane on teadmatuses, raha ta tahab, tööl on kohusetundlik, keelt väga ei oska, nii ta siis lihtsalt vehib seal ja jääbki ületunde tegema, sest ei saa muidu valmis. Ja talle tundub veel, et ta pole olnud piisavalt tubli, aga tegelikult on selline koormus täiesti ebaseaduslik."

Ühel kolmest Eesti naisest, kes iga päev kolme büroohoonet küürivad, juhtus tööõnnetus – raske koristuskäru purustas ta jalaluu. "Tööandja tegutses kavalalt, jättis õigele paberile õige risti tegemata, nii et see ei olekski nagu olnud tööõnnetus, ning naine jäi selles juhtumis kaotajaks," rääkis Mikk, kelle sõnul algas rikkumine juba sellest, kui naistele ei antud tööks turvajalatseid. "See on umbes sama, kui tuletõrjuja läheb tööle ja talle öeldakse, et võta kodust kaasa mingid riided, mis on vähesüttivad."

Koda algataski seetõttu FEM-projekti, mis hakkab Tallinnas Soome tööle või elama minekut kavandavatele naistele infoseminare korraldama. Projekti kolmandas etapis kohtutakse Soome omavalitsustega, et need tööpaiku kontrolliks. Projekti partner Turu linnast Kirsi Äyräs tunnistas, et paljud tööandjad jagavad eestlastest töötajatele ka valeinfot. "Nad ütlevad, et meil on küll sellised seadused, aga need kehtivad ainult soomlastele,“ selgitas Äyräs. „Paljud ettevõtted teevad konkursside võitmiseks väga odavaid pakkumisi ning tihti ei maksta tööle võetud eestlastele sel juhul normaalselt palka. Makstakse näiteks päevarahadega. Töötaja on nõus ja arvab, et ta saab head palka, aga tegelikult jääb tal iga kuu väga suur summa saamata. Palgasummaga, mis kõlab eestlastele väga suurelt, näiteks 1500 eurot kuus, ei ole aga võimalik Soomes normaalselt elada. Maksad üüri ära ja toidule ei jätkugi."

FEM-projekti koordinaatori ja koja juhatuse liikme Liia Urmani sõnul kasutatakse tihti ära seda, et Soome tööle läinud Eesti naised ei ole teadlikud sealsetest seadustest ega oska end kaitsta. "Soome tööandjad arvavad sageli, et seal on eestlastest migrandid, kes ei hakka midagi nõudma, kuna neil on põhiasjaks töötasu,“ rääkis Urman. „Tihti kardab eesti naine raskete töötingimuste üle kurtma minna, sest siis võib ta veel hullemasse olukorda sattuda. Saab veel karistada, et oli nõus niiviisi töötama."

Eestlased on Soomes valmis ka nädalavahetustel töötama. "Ega soomlane nädalavahetusel vabatahtlikult tööle ei lähe," ütles Mikk. "Eestlasi ahvatleb nädalavahetustel töötama lisapalk."