Paldiski mnt 34-6 korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 24,2 m2, korteriomandi alghind on 29 800 eurot.

Kalamajas asuvast Graniidi tn 9 hoonest on alghinnaga 24 600 eurot enampakkumisel korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 19,3 m2.

Tööstuse tn 20 hoonest on alghinnaga 28 700 eurot emapakkumisel korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 23,5 m2 ning Tööstuse tn 40 hoonest alghinnaga 26 300 eurot korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 20,3 m2.

Vabriku tn 37-5 korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 31 m2, korteriomandi alghind on 38 600 eurot.

Pelguranna asumis paiknevast Puhangu tn 8 hoonest on enampakkumisel kaks korteriomandit, mille reaalosadeks eluruumid üldpinnaga 11,6 m2 ja 12 m2. Korteriomandite alghinnad on 16 100 ja 16 600 eurot. Pelgulinna miljööväärtuslikul alal paiknevast Sõle tn 18 hoonest on alghinnaga 17 000 eurot enampakkumisel korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 11,9 m2. Õle tn 25-3 korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 16,8 m2, korteriomandi alghind on 22 000 eurot.

Kopli tn 85-9 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 53,2 m2, on enampakkumisel alghinnaga 39 200 eurot. Kopli tn 85 hoone on riikliku muinsuskaitse alune ehitismälestis ja tunnistatud arhitektuurimälestiseks. Sõle tn 9-53 korteriomandi alghind on 42 800 eurot, korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 39,1 m2. Alghinnaga 34 900 eurot on enampakkumisel Erika tn 8-59 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 28,7 m2.

Enampakkumisel on ka mitmeid teistes linnaosades asuvaid korteriomandeid.

Kesklinna linnaosas asuv Paide tn 9-6 korteriomand on enampakkumisel alghinnaga 27 300 eurot, korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 20,9 m2. Paide tn 9 kinnisasi asub miljööväärtuslikul hoonestusalal.

Vanalinnas asuvast Lai tn 33 // Suurtüki tn 2 asuvast hoonest on enampakkumisel kaks korteriomandit ning ühe korteriomandi mõtteline osa. Korteriomandite reaalosadeks on eluruum üldpinnaga 20,7 m2 ja mitteeluruum üldpinnaga 16,3 m2, alghind vastavalt 47 200 eurot ja 23 900 eurot. Ühest korteriomandist, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 100 m2, on alghinnaga 30 500 eurot enampakkumisel mõtteline osa. Korteriomandi mõttelise osa võõrandamisel on kaasomanikul ostueesõigus.

Kristiine linnaosas asuv Tondi tn 44-7 korteriomand on enampakkumisel alghinnaga 58 100 eurot, korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 43,6 m2. Seebi tn 38-60 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 45,9 m2, on enampakkumisel alghinnaga 50 500 eurot.

Lasnamäe linnaosas on enampakkumisel Kivila tn 5-141 ja Paekaare tn 78-11 korteriomandid, mille reaalosaks vastavalt 64,5 m2 ja 32,9 m2 suurune eluruum ning alghind vastavalt 59 000 eurot ja 40 900 eurot. Mustamäe linnaosas asuv Ehitajate tee 70-53 korteriomand on enampakkumisel alghinnaga 36 600 eurot, korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 29,8 m2.

Foto: Scanpix