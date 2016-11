Pealinn võib lähiajal puutuda kokku väikeste korterite puudusega. ERE Grupi andmetel moodustab uusarenduste osa tänasel kinnisvaraturul umbes kolmandiku, kuid ühetoalisi kortereid on neist kõigest 5-7 protsenti.

ERE Grupi juhatuse esimehe Maksim Sorokini sõnul on paljud väiksema korteri ostjad sunnitud seetõttu riskima ja ostma korterid veel enne ehituse algust.

„Sellisel juhul võib korter olla küll odavam, kuid on ka teatud riskid, kuna antud etapil on arendajal tihtipeale puudu ehitusluba,“ seletas Maksim Sorokin.

Toome ära mõned soovitused, mis lubavad viia selliste tehingute riskid miinimumini.

Minge kinnistusraamatu kodulehele (kinnisturaamat.rik.ee) ja kontrollige, kas arendajale on väljastatud ehitusluba. Kui luba on olemas, siis võib julgelt sõlmida võlaõigusleping ja teha ettemaks 10-15% ulatuses eluruumi maksumusest. Ehitusloa olemasolu tavaliselt tähendab, et arendajal on olemas juriidilised ja rahanduslikud eeldused ehitustööde teostamiseks täies mahus. Sealjuures tuleb arvestada, et sellise lepingu lõpetamisel ettemaks ei tagastata.

Kui selgub, et ehitusluba arendajal ei ole, mängu tuleb arendaja maine. Vaadake, mitu projekti on ta edukalt realiseerinud ning mis projektid need olid. Suurtel arendajatel tekib harva probleeme uute projektide rahastamisega. Kuid igal juhul tuleb vältida võlaõiguslepingu sõlmimist, eelistades broneerimise eellepingut mõne tuhande euro suuruse ettemaksuga. Eesti Vabariigi seaduste järgi võib broneerimise eelleping olla lõpetatud iga hetk, kusjuures ettemaks tagastatakse täies mahus.

Kui kavatsete osta kinnisvaraobjekti nii varajases staadiumis, külastage kõigepealt teile sobiva arendaja kodulehte ja tehke teid huvitavate projektide eskiiside päringu. Selliselt suhtub arendaja teisse kui potentsiaalsesse klienti ning teie saate võimaluse valida, kuid enne võlaõiguslepingu sõlmimist ei ole ühelgi poolel siduvaid kohustusi.