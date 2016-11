EfTEN Real Estate Fund III AS omandas E.L.L. Kinnisvara Leedu tütarettevõttelt UAB Centresta L3 büroohoone Vilniuses. Tegemist on teise kinnisvaratehinguga EfTEN Real Estate Fund III ja E.L.L. Kinnisvara vahel viimase kahe aasta jooksul.

EfTEN Real Estate Fund III fondijuhi Viljar Arakase sõnul on L3 büroohoone ideaalne täiendus fondi portfelli. “L3 sobib väiksematele ettevõtetele, kes hindavad moodsat töökeskkonda, kuid kellele pole oluline, et büroo asuks südalinnas. Vilniuse kesklinnas on praegu rekordiliselt suur uute A-klassi büroohoonete arendusmaht, kuid need arendused on suunatud eeskätt suurfirmadele. Selle taustal eristub L3 oma suunitlusega väga selgelt, pakkudes väiksematele firmadele mugavaid pindu, konkurentsivõimelisi üürihindu ja häid parkimislahendusi,” ütles Arakas.

E.L.L. Kinnisvara juhatuse liige ja finantsdirektor Taavi Ojala ütles, et EfTENiga välja kujunenud professionaalsest ja tulemuslikust koostööst annab kinnitust juba teise suure tehingu sõlmimine kahe aasta jooksul.

„Hindame kõrgelt EfTENi senist edu investeeringute tegemisel ja oskust eristuda teistest Baltikumi kinnisvarainvestoritest. Erinevalt paljudest konkurentidest söandas EfTEN investeerida pealinnast väljapoole Šiauliais asuvasse Saules Miestas kaubanduskeskusesse, nüüd L3 büroohoone puhul kesklinnast eemal asuvasse projekti. Samal ajal keskenduvad teised investorid suuresti väga aktiivsele ning suureneva pakkumisega büroopindade turule Vilniuse südalinnas,“ lausus Ojala.

Ojala lisas, et L3 büroohoone müük oli E.L.L. Kinnisvara jaoks strateegiline äriotsus. „Keskendume lisaks olemasoleva 185 tuhande ruutmeerise üüripinnaga portfelli juhtimisele uutele arendusprojektidele.“ Ettevõte jätkab Vilniuses Panorama kaubanduskeskuse vahetus naabruses asuva Narbuto 5 büroohoone ehitust, projekteerimisfaasis on viiest hoonest koosneva Skanstese bürookompleksi I etapp Riia uues keskses äripiirkonnas ning arenduse ettevalmistusetapis on kolmest hoonest koosnev Liivalaia bürookompleks Tallinna südalinnas.

L3 büroohoone asub Vilniuse lennujaama lähedal Vilnius–Klaipėda maantee ja Minski maantee lähistel, mis tagab kõigist Vilniuse piirkondadest mugava ligipääsu nii auto kui ka ühistranspordiga.

10-korruselise büroohoone kontoritest avanevad kaunid panoraamvaated Nerise jõele ja Vingise pargile. Hoones üürib büroopindu 37 ettevõtet, neist suuremad on kindlustusettevõte Bonum Publicum, SBA ettevõtete grupp, reisifirma Novaturas, autorendifirma AVIS ja ehitusettevõte Merko Statyba. 2005. aastal valminud ligi 6100 ruutmeetrise üüripinnaga hoone juurde kuulub paarisajakohaline väliparkla.

Tehingu maksumus on poolte kokkuleppel konfidentsiaalne. Tehingut nõustasid müüja poolelt Valiunas Ellex advokaadibüroo ja ostja poolelt Fort Legal advokaadibüroo. Büroohoone müüki aitas korraldada kinnisvarabüroo Newsec.