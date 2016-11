Technopolis Ülemiste AS ja Nordecon AS sõlmisid lepingu Ülemiste Citysse Lõõtsa tn 12 büroohoone ehitamiseks. 13-korruselisse Alexandre Liwentaali nime kandvasse hoonesse tuleb 9000 m² kontoripinda.

Ehituslepingu maksumus on üle 8 miljoni euro, hinnale lisandub käibemaks.

„Hea asukohaga, kvaliteetsed ja tänapäevaste tehniliste lahendustega bürooruumid on Tallinnas väga nõutud – paljud ettevõtted kolivad vanadest büroohoonetest uutele pindadele, saavutades nii märgatava efektiivsuse tõusu,“ ütles Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov. „Oleme ühe eduka projekti juba koos Nordeconiga teinud, kes ehitas meile Lõõtsa tn 5 büroohoone. Uuele hoonele on ehitusluba väljastatud ja tööd algavad lähiajal. Maja asukoht otse lennujaama terminalihoone kõrval on eriti soodne ettevõtetele, kes peavad äriasjus palju reisima.“

„Kuigi üldine uute äripindade ehitusmaht Eestis näitab pigem langustrendi, on Technopolis Ülemiste büroomaja ehitusleping meie jaoks sel aastal juba mitmes äripinna ehitus, milles saame kaasa lüüa,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Avo Ambur. „Technopolis Ülemistel on Tallinna ärikinnisvara arendamises väga suur roll, nii et koostöö nendega teeb au igale ettevõttele.“

Lõõtsa 12, Alexandre Liwentaali büroohoone ehitatakse Leed Gold sertifikaadi standardite järgi. See tähendab, et keskkonnasäästlikkuse, energiakasutuse, ehituse ja ehitusmaterjalide valiku ning kasutuse aspektist vastab maja rangetele nn „rohelistele“ majadele esitatavatele nõuetele.

Lõõtsa 12 büroohoone sai Eesti juurtega aviaatori ning lennunduse edendaja Alexandre Liwentaali nime, et luua lähedalasuva lennujaama ning Ülemiste City vahel mõtteline sild.

Majale tuleb pilkupüüdev õhuline kärjemustriline fassaad. Büroohoone välisilme on sobitatud kõrvalasuva Valukoja parkimismaja ja lennujaama ajaloolise terminalihoone vertikaalsete kujunduselementidega. Tipptasemel tehnosüsteemid annavad võimaluse seadistada sisekliima vajadusel iga 2,5 m laiuse ruumimooduli kaupa. Maja köetakse keskkonnasõbralikult.

Büroohoones on üldpinda 9700 m², sellest büroopindu 9100 m².

Arhitektuurilahenduse tegi Novarc Grupp AS. Büroohoone valmib 2018. aasta II kvartalis.