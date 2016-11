14. korda toimuvale “Aasta Puitehitise” konkursile laekus tänavu 53 võistlustööd, mille hulgast valis žürii teise vooru 34 ehitist.

Käesoleval aastal on võistlustules erandlikult palju põneva arhitektuuriga eramuid, näiteks eramud Rohuneemes ja Suurpeal.

Väikevormidest tõusis esile paadikuur Naissaarel ja põnevaid lahendusi sisaldasid ka Triigi kontserdilava ning Lenne kontor Tallinnas.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuhi Henrik Välja sõnul on Aasta Puitehitise konkursi konkurents sel aastal tugev ning nii ametlikule žüriile kui ka laiemale avalikkusele on silma jäänud eriilmelised puitehitised, mil igaühel on oma tugevused.

Välja tõi esile, et märkimist väärivad näiteks eramud Kuusalu vallas Suurpeal ja Viimsi vallas Rohuneemes. “Suurpeal asuva Merekalda eramu puhul on kasutatud nutikalt nõukogudeaegseid sõjaväerajatiste tellismüüre, mis koos puitkonstruktsioonil laienduse ja minimalistliku diagonaallaudisega on ehitisele andnud militaarse välimuse asemel hoopiski meeldiva ja imposantse suvekodu tunde, mida esmapilgul ei oska oodatagi,” kiitis Välja julget lahendust. “Rohuneeme eramu teeb tähelepanuväärseks hea arhitektuur ja innovaatilised ehituslahendused – hoone on heaks kinnituseks, et ka puitelementidest on võimalik ehitada keerulisema arhitektuuriga maju, säilitades seejuures kõrget ehituskvaliteeti,” lisas ta.

Eraviisiliseks kasutuseks mõeldud ehitiste seast paistab silma ka omanäoline paadikuur Naissaarel, mis on pälvinud tähelepanu hea arhitektuuriga puidust terviklahenduse eest.

Hoone kandekonstruktsioonides kasutatud puit-talad ja sarikad on ehitises eksponeeritud, tõlgendades edukalt puitehituse traditsioone ja mängides olulist rolli hoone välisilme kujunemises.

Professionaalseks kasutuseks mõeldud puitehitiste seast jäävad silma Eesti lasteriiete kaubamärgi Lenne kontor Tallinnas ja Triigi kontserdilava Saaremaal. “Türi tänaval asuv Lenne kontor on tähelepanuväärne erilise interjööri poolest, mis on muutnud algselt kõleda tööstusruumi koduseks ja avaraks kontoriruumiks, kusjuures puude kasutamine ruumis mõjub üllatavalt loomulikuna,” hindas Välja. Triigi kontserdilava puhul pälvib see-eest tähelepanu kogukondlik koostöö, mille tulemuseks on kvaliteetne avalik ruum. Hoone põnevat vormikeelt kannavad erikujulised liimpuidust talad, mille vahel on nutikalt kasutatud PVC kangast hoones viibijate kaitsmiseks ilmastiku eest.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuhi sõnul esitati konkursile teisigi märkimisväärseid töid, nii tehasehooneid, kontoreid, kortermaju kui ka väikevorme. Konkurssile laekunud tööde seast valib žürii välja aasta parimad puitehitised neljas kategoorias – Aasta Puitehitis 2016, Raitwood’i aasta fassaadiauhind, Arcwood’i aasta liimpuiduahind ja UPM- Kymmene Otepää aasta vineeriauhind.

Võitjad kuulutatakse välja 9.-10. novembril toimuval rahvusvahelisel puitarhitektuurikonverentsil “Puit – homse elukeskkonna võti”.

Lisaks valitakse koostöös Delfi portaaliga Moodne Kodu konkursi rahva lemmik.