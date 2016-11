Tallinnas Ülemiste City linnakus tõmmati eile suurejoonelise valgusmängu käigus virtuaalne eesriie vastvalminud Öpiku majalt. Eesti suurima kontorihoone esimese etapi avamisel kinnitas Ülo Pärnits, et teise hooneosa ehitus algab juba sel kuul.

Eile pidulikult avatud 13-korruselises Öpiku majas alustas tegevust ligi 30 ettevõtet, sealhulgas sadu töökohti loonud ABB rahvusvaheline finantsteenuste keskus.

Ülemiste City linnakut arendava Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Margus Nõlvaku sõnul kindlustab Öpiku maja valmimine, et Ülemiste City on jätkuvalt Baltimaade suurim ärilinnak. “Siin tegutsevate ettevõtete aastakäive on kokku 1 miljard eurot ning igapäevaselt töötab siin 8 000 inimest ehk sama palju, kui on inimesi Paides,” märkis Nõlvak ja lisas, et linnaku plaanidest on tänaseks ellu viidud tegelikult vaid 15 protsenti ja see kõik on alles algus. Järgmisel aastal valmib linnakus Selveri toidupood ja unikaalne MyFitness spordiklubi koos ujulaga, projekteeritakse uut ja kaasaaegset koolimaja, lasteaeda ning linnaku esimest elumaja.

Mainor Ülemiste nõukogu esimees Ülo Pärnits kinnitas avamisel, et Öpiku maja teise bürootorni ehitus algab juba sel kuul. “Teise hooneosa valmimise järel saab Öpiku majast Eesti suurim moodne kontorihoone,” ütles Pärnits. Tema sõnul saab Ülemiste City kõige energiasäästlikum hoone Öpiku maja linnaku uue kvartali südameks, mille ümber restaureeritakse lähiajal ka vanad tehasehooned moodsateks äripindadeks ja ehitatakse juurde mahukas parkimismaja.

Eesti astronoomiakoolkonna ühe rajaja Ernst Julius Öpiku järgi nimetatud hoone esimese bürootorni 13 korrusel on kokku 22 000 ruutmeetrit pinda.

Lennujaama, Ülemiste järve, mere ja vanalinna vaadetega hoones on maa-alune auto- ja jalgrattaparkla ning esimesel korrusel avar ja luksuslik fuajee. Hoones tegutseb ka uus konverentsikeskus ja kohvik Mamo.

Öpiku maja arhitekt on Mattias Agabus ning hoone on ehitatud vastavalt B-energiaklassile ja LEED Gold keskkonnasertifikaadile. Ehituse peatöövõtja oli Merko Ehitus Eesti.