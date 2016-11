Brad Pitt on alustanud võitlust laste hooldusõiguse saamise nimel.

Kui Angelina Jolie septembri lõpus lahutuse sisse andis, palus ta, et kohus määras kõik kuus last vanuses 8-15 eluaastat tema hoole alla ning Bradile jääks vaid külastusõigus. Näitlejanna on mõista andnud, et lahutab abielu laste turvalisuse nimel, ning kuluaarides sahistatakse Bradi vihahoogudest, mida süvendavad alkoholi- ja uimastisõltuvus.

Sestsaadik on isa saanud oma järeltulijatega kohtuda vaid terapeudi juuresolekul. Kuid 4. novembril andis Pitt sisse omapoolsed kohtupaberid, nõudes, et nende kolme adaptiiv- ja kolme bioloogilise lapse seadusliku ja füüsilise hooldusõiguse jagamist.

Hollywoodi lahutusadvokaat Christopher Melcher ütles ajakirjale People, et tema hinnangul võivad kuulsa paari lahutusläbirääkimised ummikus olla – tavaliselt üritavad prominendid laste hooldusõiguse asjus vaikselt üksmeelele jõuda.

BBC News märgib, et tavaliselt eelistavad California lahutuskohtud lahutanud vanemate ühist hooldusõigust. Kuna aga nii Los Angelese lastekaitse kui ka FBI uurivad, kas Pitt tõstis septembri lõpus eralennukis tõesti kätt oma 15aastase poja Maddoxi vastu, võib kohtuniku otsus sõltuda selle juhtumi lahendusest.