Lastetu paarike USA-s otsustas adopteerimise kasuks, kuid veelgi ootamatuks osutus see, et kõigest ööpäevaga - neist said kahtede kaksikute vanemad!

Kaley ja Jeremy Carling täitsid oma unistuse, kui nad adopteerisid neli last, vahendab Mirror.

Luupust põdev Kaley Carling ei saanud oma tervise tõttu abikaasast rasestuda, sest ta võetavad ravimid oleks olnud lootele kahjulikud või ta tapnud.