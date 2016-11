Vabaerakond on seisukohal, et riigiettevõtete ja sihtasutuste nõukogude sundpolitiseerimine on märksa sügavam probleem kui Riigikogu liikmete osalus nendes, sest erakonnad on harjunud oma liikmeid sinna tänutäheks massiliselt “ära paigutama“.

„Kui IRL ja sotsid soovivad nõukogude sundpolitiseerimise probleemiga tõsiselt tegelda, siis vaadaku tõele näkku: nõukogudesse on paljud inimesed määratud lojaalsuse või põimunud huvide tõttu. Riigikogu liikmed on nende seas vaid jäämäe tipp. Nõukogu avalikkuse huvides tehtav järelevalve on tagaplaanil. Tarvis on muuta kogu määramise süsteemi ja eelistada pädevaid inimesi parteiliselt truudele omadele,“ ütles Vabaerakonna saadik Artur Talvik.

„Näiteid: ettevõte Eesti Loots nõukogu esimees on sotsides lahustunud Vene Erakond Eestis endine juht Tšerepanov, sama ettevõte nõukogus on Tartu linnapea reformierakondlane Urmas Klaas, kes on veel kahe sihtasutuse nõukogus; sotside juhatuse liige Kaarel Rüütli on pandud nii Keskkonnauuringute Keskuse kui RMK nõukogu liikmeks; Kaitseministrina riigisaladustega hooletult käitunud reformar Margus Hanson on Eesti Loto nõukogus koos IRL-i endise riigikogu liikme Lauri Vahtrega. KredExi nõukogus on IRL-i aseesimees Kaia Iva. Loetelu on pikk,“ ütles Talvik.

Talviku sõnul toetab Vabaerakond nõukogude liikmete määramise korra täielikku muutmist, et lõpetada nõukogude sundpolitiseerimine ja loodab koostööle teiste erakondadega.

„Riigi huvisid saavad kaitsta kas sõltumatud ja professionaalsed riigiametnikud või konkurssiga valitud spetsialistid. Nõukogu töö on panna paika olulisemad arengusuunad ning teostada järelevalve, mitte pakkuda preemiat tublidele erakondlastele,“ ütles ta.