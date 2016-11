National Geographic kanalil esilinastub sel pühapäeval, 13. novembril populaarteaduslik sari „Marss“ (Mars), mis proovib ennustada, kuidas õnnestub esimene mehitatud ekspeditsioon punasele planeedile aastal 2033. Lavastatud lugu täiendavad intervjuud Marsist Elon Muski, Neil deGrasse Tysoni ning mitmete NASA kosmoseteadlastega.

Aastal 2033 maandub Marsil kosmoselaev Daealus, mille pardal on kuus astronauti. Kuigi sarja keskne jutustus on väljamõeldis, on režissöörid Brian Grazer ja Ron Howard teinud selle kokkupanekul tihedat koostööd kosmoseteadlastega, et kogu tegevustik oleks võimalikult lähedane reaalsusele – sellele, mis esimest inimestega Marsi-missiooni ühel hetkel ees ootab. Kuueosaline sari jälgib tulevikumissiooni käekäiku esimeste murrangulise tähtsusega aastate jooksul.

Lisaks tulevikule vaatab sari ka olevikku: sarjas räägivad Marsist ning inimeste korduvatest katsetest seda planeeti avastada SpaceX asutaja Elon Musk, endised astronaudid Charles Bolden, John Grunsfeld, astrofüüsikud Neil deGrasse Tyson, Jedidah Isler ja mitmed teised kosmoseeksperdid nii NASAst kui teistest olulistest valdkonna organisatsioonidest.