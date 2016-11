Süüria president Bashar al-Assad andis Briti ajalehele Sunday Times intervjuu, kus ta lausus, et elab harjumuspärast elu teadmisega, et Aleppos ja mujal Süürias tapetakse iga päev sadu tuhandeid inimesi, kaasa arvatud lapsi, kirjutab Briti väljaanne Independent.

Küsimuse peale president al-Assad naeris, vastates, et ta "magab hästi, töötab, toitub tavapäraselt ja tegeleb spordiga." President lisas, et sõda on kord selline, kus süütud inimesed saavad haavata ja surma.

"See on terroristide süü, ja me räägime sõjast, mitte heategevusest." Al-Assadi sõnul peavad nad tegema kõik, et inimesi kaitsta, sest see kurjus on ületanud igasuguse piiri. Lisaks mainis president, et süürlastel on valida vaid tema ja islamiäärmuslaste vahel.

Pühapäeval tappis pomm Damascuse eeslinnas vähemalt kuus ja vigastas rohkem kui 25 last.

Sotsiaalmeedias leiab südantlõhestavaid videosid sealsest olukorrast ja laste avalikke palveid.