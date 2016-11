Nõmme südames asuv Veinihaldjas on väga "teistmoodi" kauplus: sisse astudes jääb mulje, et tulid külla Itaalia väikeses külas asuvasse veinimajja, kus on terrassilt vaade Toscana põldudele.

Meie veiniriiulites on peamiselt Itaalia veinid, valik on päris lai ning täieneb pidevalt uute ja põnevate veinidega. Veinimajad valime väga hoolsalt nda maitse järgi a kindlasti külastame iga veinimaja enne otsuse tegemist.

Veinivalikus on ka killuke Hispaaniat ja Prantsusmaa Champagne, milleta ei saa ükski endast lugupidav veinipood toimida. Samuti on meil valikus veinimajade imelised oliivõlid ning hooajati muu nende toodang, nagu pasta, passata, scaldatelli'd, oliivid, päikesekuivatatud tomatid jne.

Meie ruumides saab korraldada ka üritusi, sünnipäevi, firmapidusid, koosolekuid ning kõike seda koos veinide ja suussulavate suupistetega.

