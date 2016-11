Söö šokolaadi ja kaota ikkagi nädalas kolm kilo, mis aitab sul numbri võrra pisemasse kleiti mahtuda?! Pole ime, et isegi staarid seda dieeti armastavad!

Just nüüd, kui oled nautinud diivanil vedelemist ja tarbinud rohkelt süsivesikuid -ees on jõulupeod ja tähistamised, kirjutab The Sun.

Viimatine uuring näitab, et naised võtavad sügisel keskmiselt juurde 2,3 kilo, kuigi kõige enam kaalu ihule toov kuu on siiski alles ees - detsember!