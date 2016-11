Kui arvate, et kõikidel staaridel on geenidega vedanud või siis rügavad nad ideaalse figuuri nimel tunde spordisaalis, siis te eksite. Väga sageli tekitab mulje ideaalsest figuurist hoopis õigesti valitud riietus. Riietega ja teatud stiilireeglite järgimisega on võimalik jätta endast tegelikust palju saledam mulje, kirjutab veebiportaal Who What Wear. Alljärgnevaid nippe kasutavad väidetavalt pea kõik Hollywoodi kuulsused.

1. Kanna pikka pealmist kihti. See tähendab, et sobita oma riietusele juurde näiteks pikk mantel. See jätab sinust kordades saledama mulje, kuna mantel varjab enda alla ära kõik lisasentimeetrid, mille üle sa väga uhke pole.

2. Vööta piht. See aitab sul rõhutada oma pihta ja tekitada endale ihaldatud liivakellafiguur. Mõjub salendavalt igas suuruses naistele. 3. Kanna pealaest jalatallani ühte värvitooni. See jätab sinust visuaalselt pikema ja peenema mulje. Seejuures ei tasu arvata, et selleks sobib ainult must värvitoon. Sama efekti tekitab ka näiteks valge.