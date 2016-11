Paraolümpial on käsil ujumine. Kõlab stardipauk ning võistlejad hüppavad vette – kes on ühe jala, kes ühe käega, teiste hulgas on ka üks pea. Varsti saab võistlus läbi ning kõik on basseinist välja roninud, ainult pea hulbib õnnetult veel vees. Tõmmatakse temagi kuivale. Pea on maruvihane: "Tont võtaks! Mul võttis kaks aastat aega, enne kui õppisin kõrvade abil ujuma, ja siin tõmmatakse mulle ujumismüts pähe!"