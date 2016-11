Enamus täiskasvanuid solvuks, kui keegi neile näkku röhitseks, aga mitte beebi, kellele see hoopis nalja teeb.

videol on näha, kuidas väike Noah armastab, kui ta isa Anthony röhitseb, vahendab Metro.

Lapsele teeb see nii palju nalja, et ta vaatab ootavalt isale otsa, et too taas röhatuse esile kutsuks.

Kõlab kummaliselt? Vaata videost, kuid ebameeldiv muutub millekski armsaks!